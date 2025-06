Evenepoel wordt moedeloos van Pogacar en Vingegaard: "Als je dat ziet..."

Remco Evenepoel kon tijdens de Dauphiné zijn rivalen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard bergop niet volgen. De olympische kampioen weet ook wat zijn grote werkpunt nog is.

In de laatste etappe was er wat beterschap bij Remco Evenepoel en kwam hij amper zes seconden na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard over de streep. In de zesde en zevende etappe was het verschil wel groot.

Toen Pogacar bergop aanviel, probeerde Evenepoel zelfs niet om te volgen. Vooral met de tempowissels had Evenepoel het moeilijk. Als Pogacar en Vingegaard drie of vier minuten voluit gaan, kon hij niet volgen.

"Dat is niet iets dat in mijn natuur zit, dus daar moet ik aan werken", zei Evenepoel bij HLN. Evenepoel hoopt dat hij de komende drie weken nog beter kan worden in het klimmen, want hij weet dat hij nog ver zit van Pogacar en Vingegaard.

Evenepoel kan versnelling Pogacar en Vingegaard niet volgen

Maar er lijkt Evenepoel ook iets zorgen te baren voor de Tour. "Het lijkt alsof het zware tempo van de knechten voor hen (Pogacar en Vingegaard, nvdr.) een trainingstempo is. Het neemt de ‘moral’ een beetje weg wanneer je ze ziet aanvallen."

Terwijl Vingegaard en Pogacar er nog een schepje bovenop konden doen, zat Evenepoel al bijna op zijn limiet. Het wordt moeilijk om die kloof op drie weken tijd nog helemaal te dichten, want Pogacar en Vingegaard gaan net als Evenepoel op hoogtestage.