Roger De Vlaeminck neemt Jonas Vingegaard stevig op de korrel: "Waarvoor?"

De Tour lijkt opnieuw een duel te gaan worden tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Roger De Vlaeminck is echter kritisch voor de Deen die al twee keer de Tour won.

In de Dauphiné won Tadej Pogacar de eerste strijd tegen Jonas Vingegaard, de wereldkampioen won drie ritten en het eindklassement met bijna een minuut voorsprong op zijn Deense rivaal. Zij zijn opnieuw de grote favorieten voor de Tour.

Pogacar won de Tour in 2020, 2021 en 2024, Vingegaard was de beste in 2022 en 2023. Toch verschillen Pogacar en Vingegaard erg van elkaar. Terwijl Pogacar een allrounder is, is Vingegaard een echte ronderenner.

De Deen reed sinds 2023 slechts één eendagskoers, de Clasica San Sebastian vorig jaar. Vingegaard gaf dan ook nog eens op en lijkt enkel en alleen in rittenkoersen echt tot zijn recht te komen.

De Vlaeminck kritisch voor Vingegaard

Roger De Vlaeminck erkent dat ook, maar is ook kritisch. "Da's zeker dat Vingegaard een goede ronderenner is, maar hij rijdt niet. Waarvoor betalen ze die een heel jaar", vraagt hij zich af bij Het Nieuwsblad.

Door zijn valpartij en opgave in Parijs-Nice komt Vingegaard dit jaar nog maar aan 18 koersdagen. Vorig jaar zette Vingegaard eind augustus al een punt achter zijn seizoen van 44 koersdagen. Door zijn zware revalidatie na zijn val in het Baskenland in april had hij nood aan rust.