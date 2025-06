Nu al in ski-oord en dat zorgt voor opvallende reacties: Wout van Aert onthult een nieuw persoonlijk record

Wout van Aert wordt reeds als een lokale held beschouwd in Vlaanderen en eigenlijk heel België. Ook buiten de landsgrenzen kan die term toegepast worden.

Wout van Aert is in de eerste plaats een held van de Kempen, maar inmiddels heeft heel Vlaanderen en heel België hem in de harten gesloten. Na zijn ritzege in de Giro duimt iedereen dan ook voor een nieuwe knalprestatie van Van Aert in de Tour. De renner van Visma-Lease a Bike bereidt zich nu voor op de Tour de France.

Van Aert begeeft zich nu reeds op Franse bodem. Het is geen geheim dat zijn ploeg een hoogtestage gepland had in Tignes en daar is Van Aert nu ook opgedoken. Op Strava heeft hij de term 'Local Legend van Tour du lavachet' verdiend. De passage in de wijk Le Lavachet maakte deel uit van een trainingstocht die WVA vandaag afwerkte.

Van Aert heeft persoonlijk record beet

Die leuke benaming is gelinkt aan de meeste segmentpogingen in de laatste 90 dagen. De trainingsapp geeft ook aan dat Van Aert een nieuw persoonlijk record neergezet heeft op de Tour du lavachet. Een tijd van 5 minuten en 38 seconden volstond hiervoor. Van Aert heeft tijdens deze hele trainingstocht iets langer dan een uur op de fiets gezeten.

Het hoeven dus zeker niet allemaal duurtrainingen te zijn die nu op zijn agenda staan. Het gaat erom de conditie op hoogte te kunnen verbeteren en met 1647 hoogtemeters maakte deze training daar deel van uit. De totale afstand van de training was iets meer dan 30 kilometer. Van Aert heeft er ook nog de lettercombinatie AFAP bijgeschreven.

Volgers Van Aert grappen over skivakantie

Tignes is uiteraard een bekend skigebied in Frankrijk. In verschillende reacties wordt al grappend gesuggereerd dat Van Aert op skivakantie is. Dat is zeker niet het geval: het is voor iedereen nu hard werken om klaar te geraken voor de Tour.