Remco Evenepoel heeft ook wel een hele ferme troef, lachen geblazen met Jonas Vingegaard: "Pispot op zijn hoofd"

De teneur na de Dauphiné is niet zo positief voor Evenepoel, omdat Vingegaard en Pogacar te sterk zijn voor hem bergop. Tegelijkertijd is hij ook wel te sterk voor hen in het tijdrijden.

In de podcast Derailleur wordt de discussie omgedraaid en ligt de nadruk vooral op de tijdritcapaciteiten van Evenepoel. Frank Hoste denkt dat de boodschap aangekomen is. "Vingegaard en Pogacar weten dat ze Evenepoel er moeten afrijden bergop, want in de tijdrit gaat het niet goedkomen. Remco heeft door de tijdrit te winnen wel die kaart op tafel gegooid."

De concurrenten van Evenepoel zullen dus hun lessen trekken. "Die andere mannen zeggen: "We gaan hem niet meenemen bergop, hé. Als het boven aankomst is, moeten we hem op achterstand zetten." Hij is niet zo goed in versnellingen. Pogacar en Vingegaard echter wel. Als het op een col aankomst boven is, is de laatste kilometer hun moment om Remco op achterstand te rijden."

Vanthourenhout kent tijdritcapaciteiten Evenepoel

Hoste denkt niet dat ze Evenepoel in een vlakke tijdrit kunnen kloppen. Er staat in de Tour al snel eentje op het menu, maar later volgt een klimtijdrit. "Richting die derde week speelt vermoeidheid ook mee een rol", waarschuwt Sven Vanthourenhout. "Remco in die eerste week kloppen: dat wordt niet simpel. Het is toch straf wat hij in die tijdritten voor elkaar krijgt."

Evenepoel is een toonbeeld van aerodynamica. Iedereen probeert dat na te streven: kijk maar naar die vreemde rood-witte helm bij Vingegaard. Hoste moet daar mee lachen. "Als je Vingegaard ziet met die 'pispot' op zijn hoofd, dan is dat ook op en top aerodynamica. Als je ziet hoe Remco over het wegdek schuurt, vraag je je af: hoe kan hij dat verzet blijven ronddraaien? Dat is onwaarschijnlijk."

Enorme macht bij Evenepoel

Hoste heeft een grote bewondering voor de power die Evenepoel tijdens zo'n tijdrit kan ontwikkelen. In de Dauphiné moet Remco ook vaak 60 kilometer per uur gereden hebben, om aan het einde van de tijdrit een gemiddelde van 50 kilometer per uur te kunnen halen.