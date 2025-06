Zijn eeuwige glimlach zal ook dit jaar niet weg te denken zijn: er komt nog een heel mooi eerbetoon aan Ludo Dierckxsens

We hebben inmiddels afscheid genomen van Ludo Dierckxsens, maar hij blijft voor altijd in ons hart. Dat zal ook deze week nog gedemonstreerd worden.

Woensdag gaat de Baloise Belgium Tour van start en de Belgische rittenkoers zal dit jaar in het teken staan van Ludo Dierckxsens. Dat heeft organisator Golazo laten weten. Het is inmiddels anderhalve week geleden dat de afscheidsplechtigheid voor Dierckxsens plaatsvond in Westerlo, met heel wat bekende namen uit de wielerwereld.

"Golazo, organisator van de Baloise Belgium Tour, zal heel de week hulde brengen aan Ludo Dierckxsens", valt te lezen in een persbericht. "De recent overleden ex-renner vervulde binnen de wielerronde tal van functies: ambassadeur, veiligheidsexpert, chauffeur van de wagen van de koersdirectie en vooral een toegewijd medewerker."

Applaus en stilte om Dierckxsens te eren

"Op dinsdag wordt tijdens de ploegvoorstelling een minuut lang geapplaudiseerd voor Ludo en een dag later zal tijdens de start van de eerste etappe in Merelbeke-Melle een minuut stilte worden gehouden", meldt Golazo ook nog. Die ploegenvoorstelling vindt vanavond plaats om 17u30 in Merelbeke-Melle, de startplaats van de eerste rit.

Hiervoor moet u aan het Kerkplein zijn. "Voor de start van iedere etappe zal bovendien tijdens de voorstelling van de renners Ludo’s favoriete nummer Don’t Stop Me Now van Queen door de boxen weerklinken. En om de herinnering aan zijn typerende brede glimlach levend te houden, worden alle wagens in de karavaan voorzien van een sticker met 'Smile for Ludo'."

Ludo Dierckxsens niet weg te denken

Ludo Dierckxsens zal dus niet weg te denken zijn uit de Baloise Belgium Tour 2025. Er eindigen ritten in Knokke-Heist, Putte, Ham, Durbuy en Brussel. Er zal op zoek gegaan worden naar een opvolger voor Søren Wærenskjold.