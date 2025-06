🎥 Jasper Philipsen ontsnapt aan zware valpartij in sprint Baloise Belgium Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour ontsnapte Jasper Philipsen op miraculeuze wijze aan een zware valpartij. Hij heeft een stevige engelbewaarder.

In de hectische slotkilometer van de rit naar Knokke-Heist raakte de sprinter van Alpecin-Deceuninck het achterwiel van een voorganger, waardoor hij uit balans raakte en gevaarlijk dicht tegen de dranghekken slingerde.

Wat volgde was een indrukwekkend staaltje stuurmanskunst: ondanks de snelheid en de chaos wist Philipsen zich recht te houden, al moest hij zijn sprintpoging meteen staken.

Philipsen vermijdt zware crash in Baloise Belgium Tour

De massasprint werd uiteindelijk gewonnen door Tim Merlier van Soudal-QuickStep, die zich moeiteloos door het tumult manoeuvreerde en als eerste over de streep kwam. Philipsen, normaal gezien een van de topfavorieten in dit soort aankomsten, kon door het incident geen rol van betekenis meer spelen in de eindfase.

Het voorval onderstreept nog maar eens hoe dun de lijn is tussen glorie en pech in het wielrennen. Eén fractie van een seconde, één verkeerde beweging, en het kan voorbij zijn. Gelukkig liep het deze keer goed af voor Philipsen, die zonder kleerscheuren zijn weg kon vervolgen.

De komende etappes bieden hem ongetwijfeld nieuwe kansen, al zal hij deze bijna-val niet snel vergeten. De beelden van zijn acrobatische redding kan je hieronder bekijken.