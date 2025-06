De Tour hing aan een zijden draadje: Jasper Philipsen onthult hoe hij bijna zwaar ten val kwam in de sprint

Jasper Philipsen is in de eerste etappe van de Ronde van België ontsnapt aan een zware valpartij. De sprinter van Alpecin-Deceuninck rolde uiteindelijk veilig als 114de over de streep.

Net als Tim Merlier zat Jasper Philipsen nog heel ver in de slotkilometer van de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. In de voorlaatste bocht verloor hij met zijn lead-out heel wat plaatsen en daardoor moest hij van ver komen. Philipsen schoof mee op met Merlier en wilde ook graag in zijn wiel aan de sprint beginnen, maar de Fransman Jason Tesson van TotalEnergies murwde zich tussen hen in in de sprint. Op zich geen groot probleem. Philipsen over zijn redding in de sprint "Op zich voelde ik me wel prima en dacht ik dat er zeker nog een mooi resultaat inzat. Tot... ik een verkeerde inschatting maakte en bleef haken achter het wiel van Tesson. Jammer. Maar gelukkig bleef ik overeind", zegt Philipsen bij HLN. Hij belandde op zijn bovenbuis met zijn twee voeten uit zijn pedalen geklikt, maar kon zich wel recht houden. Ook Philipsen beseft dat het anders en veel slechter had kunnen aflopen voor hem. Hij kijkt echter al uit naar de tweede rit, die van start gaat in Beringen en aankomt in Putte. Met slechts 510 hoogtemeters wordt het opnieuw een kans voor de sprinters en dus ook voor Philipsen. Hopelijk deze keer met meer geluk.