Geraint Thomas onthult monsterlijke waarden van Tadej Pogacar in de Dauphiné: "Ik kreeg een berichtje...."

Tadej Pogacar maakte in de Dauphiné bijzonder veel indruk met drie ritzeges en de eindzege. Voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas schrok van de waarden van de wereldkampioen.

Heeft Tadej Pogacar de spanning voor de Tour nu al weggenomen? De Sloveen reed bijzonder dominant rond in de Dauphiné en lost Jonas Vingegaard bijzonder snel bergop. Volgens Geraint Thomas niet onlogisch.

"Iemand die is actief in de sport en die daar was stuurde me een bericht dat Pogacar twintig minuten 7,2 W/kg reed", zegt de Tourwinnaar van 2018 in zijn podcast Geraint Thomas Cycling Club.

Thomas over indrukwekkende Pogacar in Dauphiné

"Ik heb daar even over nagedacht. Toen ik op topniveau reed, kon ik dat misschien zes of zeven minuten volhouden. Maar twintig minuten is waanzin. En je zag het ook, het zag er allemaal zo moeiteloos uit."

Pogacar deed zijn inspanning ook vanuit het zadel, waardoor het leek alsof hij niet aanviel. Maar dat is dus een vertekend beeld, stelt Thomas. "Als je het zag, dacht je: waarom lost iedereen? Blijf in het wiel, hij valt niet eens aan. Maar natuurlijk deed hij dat."

Het verschil in het klassement tussen Pogacar en Vingegaard was uiteindelijk maar 59 seconden, maar in de koers was het verschil wel duidelijk. Kan de Deen dat nog dichten voor de start van de Tour?