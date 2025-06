Laurens De Plus moet stevige domper incasseren in voorbereiding op de Tour

Laurens De Plus heeft de Ronde van Zwitserland woensdag verlaten. De Belg van INEOS Grenadiers was in het klassement al stevig weggezakt.

Met een derde plaats in de Ronde van de Algarve en een zesde plaats in de Ronde van Catalonië had Laurens De Plus het dit seizoen al uitstekend gedaan in twee van zijn drie rittenkoersen van een week.

In de Ronde van Zwitserland, wat zijn laatste rittenkoers voor de Tour is, heeft De Plus die goede lijn niet kunnen doortrekken. In de derde etappe verloor De Plus bijna elf minuten op de andere favorieten en was hij weggezakt naar de 63ste plaats.

De Plus geeft op in Zwitserland

Woensdag in de vierde etappe gaf De Plus onderweg op, maar zijn ploeg INEOS Grenadiers gaf verder geen uitleg. Wat er aan de hand is met De Plus, is dus niet meteen duidelijk. Eind april moest hij verstek laten gaan voor de Ronde van Romandië door rugproblemen.

Of de Tour in gevaar is voor De Plus, is ook niet duidelijk. Voor de Ronde van Zwitserland werkte De Plus op de Teide nog een hoogtestage af van drie weken, waarin hij zo'n 2.000 kilometer reed en 50.000 hoogtemeters overwon.

De Plus is de tweede opgever bij INEOS Grenadiers, ook kopman Geraint Thomas moest de strijd staken. Hij kwam in de derde etappe ten val en kwam niet meer aan de start van de vierde etappe.