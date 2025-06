Pakt Visma-Lease a Bike Pogacar helemaal verkeerd aan? "Maakt hem alleen maar beter"

Jonas Vingegaard moeest bij de aanvallen van Tadej Pogacar in de Dauphiné telkens snel lossen. Georgie Hincapie en Johan Bruyneel stellen dat Visma-Lease a Bike het helemaal verkeerd aanpakt.

Toen Tadej Pogacar in de zesde en de zevende rit bergop aanviel, slaagde Jonas Vingegaard er niet in om langer dan tien seconden in het wiel te blijven van de Sloveen. Hij moest telkens heel vroeg lossen.

Visma-Lease a Bike probeerde met zijn ploeg wel om het Pogacar moeilijk te maken. Niet alleen met Vingegaard, maar ook met Matteo Jorgenson, Sepp Kuss en Ben Tulett. Al heeft dat volgens Johan Bruyneel weinig effect.

Kan Visma-Lease a Bike Pogacar kloppen?

"Met deze gasten zijn de teams niet zo belangrijk. Visma kan sterker zijn. Met hun aantallen kunnen ze Tadej misschien isoleren. Maar het punt is dat Tadej dan gaat aanvallen. Dan zitten ze nog met z'n tweeën. Er is dan niemand anders", zegt hij bij The Move.

Dat Visma-Lease a Bike probeerde om Pogacar te vermoeien, is volgens George Hincapie zelfs contraproductief. "Die tactieken werken niet, om de koers hard te maken. Dat maakt het alleen maar beter voor hem."

Hoe moeten Vingegaard en co dan wel proberen om Pogacar te kraken? "Ze moeten rijden alsof die tweede plek, die derde plek onbelangrijk is. Je moet all in voor de zege gaan en niets anders."