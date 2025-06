'Soudal Quick-Step neemt na 13 jaar afscheid van meubelstuk, ook geen plaats meer voor drie anderen'

Met de Tour staat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor de deur. Maar heel wat ploegen zijn al bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen, zo ook Soudal Quick-Step.

Yves Lampaert zal dan toch onverwacht voor twee jaar bijtekenen bij Soudal Quick-Step, maar voor Pieter Serry (36) is er na dertien seizoenen geen plaats meer bij The Wolfpack in 2026. Dat meldt WielerFlits.

Serry maakte in 2013 de overstap van Topsport Vlaanderen-Mercator naar het toenmalige Omega Pharma-Quick Step. Winnen lukte nooit voor Serry, maar hij werd in 2015 en 2018 eens tweede in een etappe in de Ronde van Wallonië.

"Ik ben nu noodgedwongen op zoek naar een ander team", zegt Serry. Hij wil nog twee jaar op het hoogste niveau koersen en fysiek voelt hij zich even sterk als de vorige jaren. Dat bewijzen ook zijn waarden.

Geen plaats voor Warlop, Huby en Cerny

Serry is niet de enige die niet kan blijven bij Soudal Quick-Step. Ook voor Jordi Warlop (29), de Fransman Antoine Huby (24) en de Tsjech Josef Cerny (32) zouden allemaal mogen vertrekken eind dit jaar.

Aan de inkomende zijde wordt Jasper Stuyven (33, Lidl-Trek) al een tijdje gelinkt aan Soudal Quick-Step. Ook Edward Planckaert (30) van Alpecin-Deceuninck, die een sterk seizoen rijdt, zou op weg zijn naar The Wolfpack.