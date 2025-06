Toch erger dan gedacht: Thibau Nys moest stevig zijn wonden likken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys deed iedereen enkele weken geleden schrikken toen hij op zijn sociale media een foto plaatste van zijn geschaafd gezicht na een valpartij op training. En van die val heeft hij wel wat last gehad.

Eind mei toonde Thibau Nys op zijn sociale media de gevolgen van een stevige valpartij op training. Hij liep daarbij schaafwonden aan zijn gezicht op, maar een dag later zat Nys toch alweer op de fiets.

Al bleef het niet enkel bij schaafwonden aan zijn gezicht, onthult Nys. "Van die val heb ik nog lang de gevolgen gedragen. Dat was echt een heel vuile smak, die een serieuze impact heeft gehad op de weken daarna", zegt hij bij WielerFlits.

Nys had last van val op stage

Nys kon zijn hoogtestage wel verder afwerken, maar niet beter dan verhoopt. Hij voelde zich nadien niet echt super, maar intussen is hij wel volledig hersteld. Van zijn valpartij heeft hij nu geen last meer.

In de GP Gippingen, waar Nys naar de tweede plaats sprintte, werd duidelijk dat Nys toch al goed is. Maar hij vindt toch dat hij nog enkele procentjes mankeert. Hij hoopt die in de Baloise Belgium Tour te vinden.

Daarin wil hij proberen een goed eindklassement te rijden. Daarvoor mag hij vrijdag in de tijdrit van net geen 10 kilometer niet te veel tijd verliezen en moet hij zaterdag in de koninginnenrit in Durbuy die tijd dan proberen goed te maken.