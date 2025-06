🎥 Een geheim plan bij Visma-Lease a Bike? Vingegaard en co doen iets opvallend op stage

Jonas Vingegaard kon Tadej Pogacar bergop weinig of niets in de weg leggen in de Dauphiné. De Deen is met Visma-Lease a Bike opnieuw op stage om de kloof toch nog wat te dichten.

In de tijdrit was Jonas Vingegaard wel 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar, maar bergop was het verschil tussen de twee winnaars van de laatste vijf edities van de Tour de France toch aanzienlijk.

Toen Pogacar in de zesde en zevende etappe bergop versnelde, kon Vingegaard amper tien seconden het wiel houden van de Sloveen. In de zesde etappe reed Pogacar een minuut weg van Vingegaard, in de voorlaatste rit hield Pogacar wat in en was het verschil amper 14 seconden.

Om het gat met Pogacar te verkleinen trokken Vingegaard en co van de Dauphiné meteen door naar de Col d'Iseran, voor een hoogtestage. Vrijdagochtend reden Jorgenson en Vingegaard de beklimming van 2770 meter naar boven.

Nieuwe fiets voor Vingegaard en co?

Renners van Visma-Lease a Bike zouden zelfs elke dag de Col d'Iseran naar boven rijden. Zelfs voor toprenners is dat pittig. Ook Wout van Aert is in Tignes en reed al enkele keren de Col d'Iseran naar boven.

Opvallend is wel dat renners van Visma-Lease a Bike op de top vaak van fiets zouden wisselen. Wil Visma-Lease a Bike met een nieuwe klimfiets uitpakken in de Tour of zit er een ander plan achter?