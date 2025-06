Dries De Bondt en Ken Vanmarcke hebben prijs: UCI laat uitspraken niet zomaar passeren

Simon Yates zette de Giro in de voorlaatste etappe op zijn kop op de Finestre, maar ook Dries De Bondt speelde dus een opvallende rol. In de achtervolging op Yates zette hij zich plots op kop voor Carapaz en Del Toro.

De Bondt rijdt echter voor Decathlon-AG2R en niet voor EF Education-EasyPost. Bij WielerFlits gaf De Bondt achteraf toe dat hij vooraf met EF-ploegleider Ken Vanmarcke had gesproken over hulp aan EF-kopman Carapaz. De UCI laat dat echter niet zomaar passeren.

"Na een voorlopig onderzoek, heeft de UCI geoordeeld dat de opmerkingen van Dries De Bondt duidelijk van dien aard waren dat ze de integriteit van de wedstrijd in twijfel trokken", zegt de UCI in een statement.

"Volgens zijn opmerkingen, die door verschillende media zijn gemeld, heeft De Bondt opzettelijk een renner van het EF Education-EasyPost geholpen na een suggestie van een van de ploegleiders van dat team dat dit de renner zou kunnen helpen een contractaanbod voor volgend seizoen te krijgen."

"Op basis hiervan heeft de UCI besloten de zaak voor te leggen aan haar Ethische Commissie voor een uitspraak over de feiten en om mogelijke sancties tegen de renner en/of de sportdirecteur Ken Vanmarcke te overwegen indien hun gedrag in strijd blijkt te zijn met de Ethische Code van de UCI."

The UCI refers the matter of Dries De Bondt’s comments to its Ethics Commission https://t.co/G6YdLD74ah pic.twitter.com/PkshOwgkkr