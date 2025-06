Ondanks dominante Pogacar: UAE ziet voordeel Vingegaard in de Tour en is helder over Evenepoel

Tadej Pogacar maakte met drie ritzeges en de eindzege in de Dauphiné veel indruk. Toch blijft zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG op zijn hoede voor Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

In de Dauphiné maakte Tadej Pogacar bijzonder veel indruk en zette hij zijn status van topfavoriet veel kracht bij. De wereldkampioen kan voor zijn 27ste verjaardag al zijn vierde eindzege pakken in de Tour.

Ploegmanager Joxean 'Matxin' Fernandez twijfelt dan ook niet. "Hij is de beste renner ter wereld. Ik denk dat sommige renners zich de komende weken nog kunnen verbeteren, maar Tadej probeert altijd te winnen, en de Dauphiné was een wedstrijd die perfect bij hem paste", zegt hij bij Daniel Benson.

"Hij is de beste renner ter wereld en wint voor Jonas en Remco, dus naar mijn mening is Tadej op de goede weg naar de Tour." Toch blijft UAE op zijn hoede en kijkt het vooral naar Vingegaard als belangrijkste uitdager.

Vingegaard belangrijkste uitdager voor Pogacar?

"Wat Jonas betreft: ik analyseer de rivalen, niet alleen hemzelf, en ik bestudeer hen en hun tactieken. Misschien is de Tour een wedstrijd die beter aansluit bij zijn koersstijl. De langere beklimmingen en de hitte maken Jonas de belangrijkste rivaal voor de Tour."

Matxin houdt ook rekening met Evenepoel. "Remco kan zich ook elke dag verbeteren. We verliezen de andere renners echter niet uit het oog. Van hoogmoed is geen sprake. We weten dat de Tour een super zware wedstrijd is om te winnen."