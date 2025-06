Dit had niemand verwacht: Fans van Thibau Nys mogen beginnen dromen

Tijdrijden en Thibau Nys: het was jarenlang een haat-liefdeverhouding. Maar dat is serieus veranderd.

De jonge renner van Lidl-Trek stond bekend om zijn explosiviteit en klimvermogen, maar in het werk tegen de klok bleef hij achter. Tot nu. In de Baloise Belgium Tour bewees Nys dat hij zijn zwakke plek heeft aangepakt: hij werd knap twaalfde in de tijdrit, op slechts 24 seconden van winnaar Ethan Hayter.

Die prestatie kwam er niet vanzelf. In een interview met Het Belang van Limburg noemde Nys het “een eerste, hele grote stap in mijn tijdritverhaal”.

Hij werkte maandenlang aan zijn positie op de fiets, trainde intensief op de piste in Hulshout en sleutelde aan zijn aerodynamica. “Mijn schema, mijn wedstrijden, mijn trainingen, de cross ertussen…”, klinkt het.

“Alles volgt elkaar zo snel op dat het heel moeilijk is om veel tijd en energie te steken in dingen die niet rendabel zijn, zoals tijdrijden in het verleden was voor mij. Dit is een heel mooi begin om in de toekomst een goed klassement te rijden in rondjes als deze.”

Thibau Nys heeft serieus geïnvesteerd in het tijdrijden

Coach Paul Van den Bosch en ploegleider Maxime Monfort geloven dat deze evolutie Nys kan helpen in kortere rittenkoersen. Zijn ambitie om klassementsrenner te worden krijgt zo steeds meer vorm. De tijdrit is niet langer zijn achilleshiel, maar een wapen in wording.

“Nu heb ik een vaste positie op die fiets, terwijl het in het verleden altijd een beetje zoeken was en nooit echt comfortabel aanvoelde. Met deze positie kan ik ook effectief resultaat boeken. Als je een slechte positie hebt, dan mag je nog zo veel trainen, maar dan rijd je toch nergens naartoe”, besluit Nys.