Straf advies na telefoontje met vader Evenepoel: "Remco kan er niet mee lachen"

Soudal-QuickStep trekt met de nodige verwachtingen naar de Tour de France. Maar kan de ploeg voldoende betekenen voor Remco Evenepoel?

De kloof tussen Remco Evenepoel enerzijds en Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard anderzijds lijkt een pak groter geworden na wat we allemaal te zien kregen in de Dauphiné.

Dirk De Wolf belde al een keer met vader Evenepoel. “Remco zit in Tignes. Koleirig blijkbaar. In de eerste plaats op zichzelf. Het moet beter”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar Evenepoel moet ook beter omringd worden. “De ploeg was in de Dauphiné wel niet goed: veertig man voorop en niemand meer mee. Remco die zelf ijs moet halen. In de Tour moet dat beter.”

De Wolf vindt dat Evenepoel in de Tour niet voor klassement moet gaan

Al is de vraag of het veel beter zal worden. Ilan Van Wilder komt er wel bij, maar in Paret-Peintre gelooft De Wolf al helemaal niet. Hij heeft dan ook straf advies voor Evenepoel.

“Mocht ik Remco zijn, ik zou mijn gat aan het klassement vegen. Sorry, maar koersen zoals Simon Yates in de Giro – wachten, wachten, wachten – dat kan Remco niet. Hij moet aanvallen”, gaat De Wolf verder.

Op die manier kan hij ritten te winnen. En er is nog meer. “Proberen geel te pakken na de tijdrit. Als je onderweg aanvalt, moet de rest sowieso ook mee. Als je goed genoeg bent, komt dat klassement vanzelf.”