Thibau Nys spreekt klare taal over Belgisch kampioenschap: "Wout van Aert en Remco Evenepoel?"

De meeste renners zitten al met hun hoofd bij de Tour de France. Maar volgend weekend is er ook nog het Belgisch kampioenschap.

Volgende week zondag wordt het Belgisch kampioenschap op de weg gereden. Ook voor Thibau Nys is het hoe dan ook een doel op zich, al volgt snel daarna al de start van de Tour de France.

Het parcours is hem voorlopig nog onbekend, maar daarover zal hij nog het nodige research doen, zo vertelt Nys in een interview met Het Laatste Nieuws. En of er kansen zijn.

“Maar zo’n BK is altijd wel iets raars. Op een biljartvlak parcours kunnen vijf, zes klimmers de finale kleuren. Heel moeilijk te controleren ook, met dat handvol Belgische ‘blokken’”, klinkt het.

Belgisch kampioenschap is een doel op zich voor Thibau Nys

Vorig jaar reden quasi alle favorieten voorin. “Op... Arnaud De Lie na. Die tien man op kop zette, die voor hem het gat dichtknalden. Game over.”

In een normale koers zie je dergelijke zaken zo goed als nooit gebeuren. Nys is dan ook heel erg voorzichtig met wat hij mag verwachten van zichzelf en de anderen.

“Ongetwijfeld krijgen we een hele sterke Wout van Aert en Remco Evenepoel. Maar met dezelfde benen van vorig jaar, toen ik één van de betere renners in koers was, is er misschien wel iets mogelijk”, besluit hij.