Tiesj Benoot legt uit waarom hij niet met Team Visma op hoogtestage naar Tignes trekt

De voorbije jaren koos Tiesj Benoot telkens om op hoogtestage naar Tignes te trekken, vlak voor de start van de Tour de France. Maar dit jaar niet.

De keuze om geen hoogtestage meer in te lassen vlak voor de Tour de France is heel erg bewust genomen, zo vertelt Tiesj Benoot van Visma Lease a Bike aan Indeleiderstrui.

“Ik heb nu drie jaar op rij klassiekers-Sierra Nevada-Dauphiné-Tignes en dan de Tour gedaan, dus ik wilde wel iets anders. En in dit geval heb ik ook een week meer om me voor te bereiden, omdat ik vaak tot Luik doortrek”, klinkt het.

Geen hoogtestage in Tignes dit jaar voor Tiesj Benoot

Vier in plaats van drie weken dus op de Sierra Nevada, maar geen Tignes meer. “Op de Sierra Nevada heb ik heel mooi kunnen trainen en mijn familie is de vierde week ook nog gekomen, dus dat was top. Na Zwitserland ga ik dus niet nog eens op hoogte, maar naar huis om ook nog het Belgisch kampioenschap te rijden.”

Het is een heel bewuste keuze, zo geeft onze landgenoot nog aan. Hij had het gevoel dat hij een nieuwe prikkel nodig had. “Voor mij is dat nu op deze manier. Variatie is af en toe ook wel belangrijk in een loopbaan, zowel fysiek als mentaal.”

Benoot heeft zes echt goede weken achter de rug, zo geeft hij nog aan. “Het klinkt misschien raar, maar als je één week eerder goed wil zijn, moet je ook één week eerder weer beginnen met trainen”, besluit hij.