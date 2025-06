Keuze van Soudal Quick-Step rond Remco Evenepoel schokt de wielerwereld: ex-groene trui verdedigt Belgische ploeg

Het zou schitterend zijn om Evenepoel in de Tour in het geel te zien rijden. Soudal Quick-Step heeft wel de opvallende beslissing genomen om Merlier mee te nemen naar de Tour.

Dat is een beslissing waar Jan Bakelants onlangs heeft bij stilgestaan. Volgens de Belgische ex-renner betekent dit dat Soudal Quick-Step niet gelooft in een eindzege van Remco Evenepoel in de Tour. Bakelants zou het overigens geen schande vinden om dat vooraf al te moeten toegeven. Het blijft in elk geval een opvallende keuze.

Met Bert Van Lerberghe en Tim Merlier in de Tourselectie worden al twee plaatsen door niet-klimmers ingenomen. Alessandro Petacchi vindt het wel kunnen dat Soudal Quick-Step een snelle man meeneemt. Dat mag niet helemaal verbazen, want Petacchi was tijdens zijn actieve carrière ook één van de spurtbommen uit het peloton.

Petacchi voorstander van Tourselectie Merlier

De Italiaan won in 2003 liefst vier Tourritten en zeven jaar later veroverde hij de groene trui. Hij was in zijn jaren ook één van de vedetten onder de sprinters. "Ik vind het prima dat Merlier naar de Tour gaat", zegt Alessandro Petacchi aan Bici.PRO, bij het onder de loep nemen van de mogelijke selectie van Soudal Quick-Step.

Petacchi is er rotsvast van overtuigd dat Tim Merlier van waarde zal kunnen zijn. "Hij kan Remco Evenepoel ook helpen, want hij kent het klappen van de zweep en kan goed in een peloton rijden." Petacchi stelt zich bovendien nog een andere vraag. "Welke andere sterke klimmer hadden ze in zijn plaats kunnen meenemen?"

Merlier niet snel van zijn melk

Veel keuze is er niet meer na de crashes van Landa en Vervaeke. Een sprinter in een selectie rond een klassementsman kan dus. "Ja, omdat we het hebben over een sterke sprinter en een uitstekende rouleur. Merlier weet ook wel hoe met aandacht van fans en met momenten van chaos om te gaan."