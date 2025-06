"Met MVDP": Mathieu van der Poel en zijn bekende kompaan kiezen voor een heel specifiek recept op training

Mathieu van der Poel werkt in het gezelschap van een bekende trainingsmakker aan zijn voorbereiding op de Tour de France. Dat doen ze op voor hen bekende wegen.

Enkele dagen geleden raakte het door enkele posts op sociale media al bekend dat Mathieu van der Poel en Freddy Ovett opnieuw samen trainden. Van der Poel traint wel vaker samen met Ovett op de Spaanse wegen in aanloop naar grote doelen. Dat heeft zijn vruchten reeds afgeworpen en het is dan ook geen verrassing dat VDP hieraan vasthoudt.

Ook deze keer zijn ze aan het trainen in Spanje, kunnen we afleiden uit de updates van Ovett op Strava. Zo werkten ze op 18 juni een fietstocht af in de buurt van Dénia van iets meer dan 110 kilometer. De temperaturen lopen in de regio duidelijk aardig op. Ovett vroeg het zich dan ook af: "Is de hitte echt of denken we dat alleen maar?"

Meer kansen voor Van der Poel in de Tour

In zonnige omstandigheden kan Van der Poel zich dus voorbereiden op een Tour de France die hem meer kansen zou moeten bieden dan de voorgaande edities. Een dag later legden Van der Poel en Ovett haast exact dezelfde fietstocht nog een keertje af. Onder het motto: een stevig bisnummer in aantocht naar de Tour kan nooit kwaad.

Zeker niet als het gaat om een trainingstocht met meer dan 5600 hoogtemeters. Eén van de volgers op Strava was wel heel erg blij toen hij zag op de foto's dat Ovett niet alleen op pad was. "Met MVDP", klonk het enthousiast. Inmiddels heeft er ook nog een virtuele rit met Alpecin-Deceuninck plaatsgevonden op het platform Zwift.

Van der Poel op de Coll de Rates

Ook vandaag zijn Mathieu van der Poel en Freddy Ovett al opnieuw op de fiets gesprongen. Deze keer voor een training rechttoe rechtaan van zo'n 80 kilometer. Ze zijn ook gepasseerd aan de Coll de Rates, één van de bekendste beklimmingen in Spanje.