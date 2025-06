Ontdek hoe Thibau Nys zijn plan wijzigt voor het BK wielrennen op de weg

Verandering van de plannen hoort soms bij het wielrennen. Thibau Nys kan er in aanloop naar het BK niet onderuit.

Na slechts enkele uurtjes te kunnen slapen in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het tot een opgave in de Baloise Belgium Tour. Thibau Nys ging niet meer van start in de koninginnenrit van en naar Durbuy. Als het echt had gemoeten had hij misschien nog wel kunnen starten, maar dat zou niet verstandig geweest zijn. Dat weet zijn ploeg ook wel.

Zijn trainer Paul Van Den Bosch trekt zich op aan het feit dat Alex Kirsch, die eerder ziek werd, na drie dagen weer helemaal de oude was. Als dat bij Thibau Nys ook het geval is, is het zelfs niet uitgesloten dat hij vandaag alweer een uurtje losrijdt. Zijn aanloop naar het BK wegwielrennen van volgende zondag moet wel bijgesteld worden.

Thibau Nys heeft nu extra training nodig

Dat is uiteraard een taak voor Van Den Bosch. Normaal zou Nys na de Baloise Belgium Tour toch een paar dagen hebben afgebouwd, maar na het missen van die wedstrijdkilometers heeft hij nu weer extra training nodig. Van Den Bosch doet bij HLN uit de doeken wat dat dan precies inhoudt en hoe het schema richting het BK eruit ziet.

"In de veronderstelling dat hij snel weer 100% fris zal zijn, impliceert dat verder nog een duurtraining op woensdag, rust op donderdag, een laatste goeie training op vrijdag en herstel op zaterdag. Om dan zondag in de eerste plaats de kilometers te malen, extra ritme op te doen. Met toch wel iets teruggeschroefde ambities", zegt de wielercoach.

Nys met minder grote ambities naar BK

Thibau Nys zal nu dus in de eerste plaats naar het kampioenschap in Binche trekken om wedstrijdkilometers op te doen (richting de Tour?), terwijl hij anders een belangrijke uitdager ging zijn voor Remco Evenepoel en Wout van Aert.