Partner Tim Merlier zit bijna in de dubbele cijfers, maar Cameron Vandenbroucke staat nu zelf voor opvallende uitdaging

Veel sportiviteit ten huize Merlier. Daar zorgt niet enkel de Europese kampioen voor maar ook Cameron Vandenbroucke heeft de smaak voor topsport nog altijd te pakken.

Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke vormen nu al vijf jaar een mooi koppel en ze zijn ook de fiere ouders van hun zoontje Jules. Merlier voelt zich duidelijk prima in zijn vel bij het gezinsleven en ook in de koers blijven de goede prestaties komen. De sprinter heeft zijn ploeg Soudal Quick-Step dit jaar al negen overwinningen bezorgd.

Mogelijk bereikt hij vandaag zelfs de dubbele cijfers, want in principe ligt er in de slotetappe van de Baloise Belgium Tour nog een sprintkans in aankomstplaats Brussel. Ook Cameron houdt er nog altijd van om haar lichaam tot het uiterste te dwingen. Zoals iedereen weet is de dochter van Frank in het verleden wielrenster en atlete geweest.

Cameron Vandenbroucke loopt terug atletiekwedstrijd

Ze heeft de liefde voor de atletiek duidelijk nog altijd niet losgelaten. Vorig jaar heeft ze deelgenomen aan de 20 kilometer door Brussel. Zaterdag kondigde ze op haar Instagrampagina aan dat ze vandaag zou meedoen aan haar eerste atletiekwedstrijd in meer dan tien jaar. Ongetwijfeld is het een bijzonder spannend moment voor haar.

Cameron Vandenbroucke doet mee aan de 3000 meter op de Ciney Golden Series. "Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik nog een wedstrijd zou lopen." Cameron plaatst er ook een foto van zichzelf in atletiekkledij bij. Het moet gezegd: de partner van Tim Merlier ziet er enorm scherp en mooi afgetraind uit. Dat moet dus wel goedkomen.

Veel complimenten voor vriendin van Merlier

Cameron krijgt dan ook veel complimenten. Ze kan ook rekenen op likes van Lien Crapoen, de partner van Edward Theuns, en Lies Vandenberghe, sportanker bij VTM. Nu is het vooral uitkijken naar de uitslag van Cameron.