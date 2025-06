Philippe Gilbert krijgt lik op stuk na zijn merkwaardige kritiek aan het adres van Tadej Pogacar

Philippe Gilbert kwam een kleine week geleden verrassend uit de hoek op sociale media. "Tadej Pogacar maakt enkele weken voor de Tour de France misschien wel de eerste fout uit zijn carrière door een gebrek aan nederigheid te tonen tegenover zijn tegenstanders", schreef Gilbert. Het is niet duidelijk naar welke actie of reactie hij verwees.

In elk geval is Tom Danielson het er helemaal niet mee eens. Ook de Amerikaan heeft de kritiek over Pogacar horen waaien. Gilbert is dan blijkbaar toch niet de enige die er zo over denkt. Desalniettemin neemt Danielson het op voor Pogacar en diens attitude. Dat doet ook Danielson op zijn eigen account op X, waar hij vaak analyses deelt.

"Ik vind het te gek voor woorden dat Pogacar bekritiseerd wordt voor zijn gedrag, terwijl hij zo dominant is. Ten eerste is een wielerwedstrijd een show", maakt ex-renner Danielson al duidelijk dat hij verschillende redenen heeft om Pogacar te verdedigen. "We willen dat mensen hun echte persoonlijkheid tonen, dat is meer entertainend."

I find it crazy to hear Pogacar being criticized for the way he handles himself while being so dominant.



First off, we are talking about bike racing. It’s a show and that’s it. We want real people showing real personality, it’s more entertaining.



Second, ironically, it is his…