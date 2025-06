Prachtige woorden voor Thibau Nys: Belgische collega en echte strijder heeft opgave van Thibau heel erg betreurd

Thibau Nys mag er zeker van zijn dat hij goed in het peloton ligt. Zijn opgave werd erg betreurd door een Belgische collega.

Die collega luistert naar de naam Jenno Berckmoes. Jawel, dat is ook de naam van de ritwinnaar in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. Toen die hoorde dat Nys niet meer van start ging gaan, betreurde hij alvast dat de koers zo een renner verloor die altijd een attractieve koerswijze hanteert. Thibau zal het graag horen.

"Ik vond het eigenlijk jammer dat Thibau (Nys, red.) door ziekte niet kon starten, want hij wil ook koersen en de boel openbreken", reageerde Jenno Berckmoes na zijn ritoverwinning bij Sporza. "Dat was al één ploeg minder die wilde rijden, maar ik wist wel van mezelf dat ik alles op die laatste klim moest zetten – al moest ik er natuurlijk wel geraken."

Berckmoes barst in tranen uit

Dat lukte voor Berckmoes: ook zonder op de aanvalslust van Nys te kunnen rekenen pakte de renner van Lotto de zege. Berckmoes barstte na de finish in tranen uit in de armen van zijn vriendin. Het was dus een rollercoaster van emoties, want de 24-jarige renner moest uit een diep dal klimmen om dit niveau opnieuw te bereiken.

Die uitleg deed Berckmoes ook na de etappe. Door het oplopen van een bacterie en een zware val in de Ronde van Vlaanderen was het voor hem tot dusver een moeilijk seizoen. Mogelijk volgt de totale ommekeer in de Baloise Belgium Tour. Met een achterstand van 7 seconden op de leider is ook de eindzege nog niet buiten schot.

Even aan Thibau Nys gedacht

Na de rit naar Durbuy was er alvast al plaats voor euforie: samen met zijn ploegmaat Alec Segaert sprong hij het zwembad in. Dat doet denken aan de taferelen met Quinten Hermans uit 2022. Mooi dat Berckmoes in die euforie toch ook nog even aan Thibau Nys dacht.