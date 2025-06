Soudal Quick-Step en Red Bull halen een ferme slag binnen: Belgen Tim Merlier en Jordi Meeus pakken opnieuw uit

Tim Merlier en Jordi Meeus hebben voor de Belgische hoogtepunten gezorgd bij de koersafspraken van de dag. We zetten voor u allemaal op een rijtje wat de koers ons vandaag geboden heeft.

Baloise Belgium Tour

Het was uitkijken naar de ontknoping van de Baloise Belgium Tour. Het werd uiteraard weer een sprint aan het Atomium: Tim Merlier kwam perfect uit het wiel van Molano en schonk voor de tiende keer dit jaar Soudal Quick-Step een overwinning. Ook vorig jaar won Merlier in Brussel. Baroncini stelde de eindzege veilig.

Copenhagen Sprint

Een wedstrijd met de term sprint in de officiële naam, is een kluif voor Jordi Meeus. Onze landgenoot spurtte twee dagen geleden nog naar ritwinst in de Ronde van Zwitserland. 's Anderendaags stapte hij niet meer op de fiets, om vandaag te kunnen meedoen in Denemarken. Hij klopte Fransmannen Renard en Jeannière.

Andorra Classic

De Andorra Classic is een andere nieuwe koers. Skjelmose maakte zijn rentrée na een ziekte en toonde alvast dat zijn klimmersbenen klaar zijn voor een goede Tour. Hij vloerde Cristian Rodriguez en Enric Mas bergop. Skjelmose won eerder dit jaar ook al de Amstel, door Pogacar en Evenepoel te kloppen in de sprint.

Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland eindigde met een klimtijdrit van tien kilometer die moest beslissen over het eindklassement. Almeida reed een hele straffe klim en was nog 25 seconden sneller dan Gall, de enige die met zijn tijd binnen de minuut bleef. Almeida onttroont Vauquelin zo nog in het klassement en is eindwinnaar.

Giro Next Gen

De volgende generatie van wielrenners was aan zet voor hun laatste opdracht in de Giro Next Gen. Nordhagen, het talent van Visma-Lease a Bike, won de slotrit na een sprint met twee. De Sloveen Omrzel pakte nog de eindzege. De Belg Vanhuffel eindigt achtste in het klassement, Widar startte niet meer.

Wereldbeker mountainbike

Ook de mountainbike kon vandaag weer van stal gehaald worden. Dat deed Puck Pieterse alleszins in Val di Sole, waar ze haar hegemonie in het cross-country bij de dames verlengde. Pieterse boekte een zevende zege op acht races. Bij de mannen werd Martin Vidaurre de eerste Chileense winnaar ooit in de Wereldbeker.