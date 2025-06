Trainer van Thibau Nys onthult de plannen voor de toekomst: "Kijk naar Van der Poel en Van Aert" en "Dan nog geen Evenepoel"

Door zijn ziekte moet hij zich even 'herstellen', maar niemand twijfelt aan het potentieel van Thibau Nys. Het is knap wat hij nu al kan op zijn 22ste. Wat is er nog meer mogelijk?

Zijn trainer Paul Van Den Bosch doet hierover een boekje open in Knack Magazine. Thibau Nys heeft er zijn specialiteit van gemaakt om uit te pakken met een explosief eindschot op een oplopende aankomst. Hij mag echter nog veel meer als allrounder beschouwd worden. Zo zou hij met zijn piekvermogen zich in massasprints kunnen mengen.

Alleen heeft hij daar zelf niet zo'n zin in. Als hij specifiek op zijn klimvermogen zou trainen, dan zou het ook mogelijk zijn om uit te groeien tot een klassementsrenner. Hiervoor moeten zijn trainingen dan wel helemaal omgegooid worden. Het is duidelijk dat ze dat in het kamp van Thibau Nys niet van plan zijn, aangezien hij zo goed bezig is.

Nys zou top 10 kunnen rijden in grote ronde

In theorie zou het dus wel kunnen om met andere trainingen meer de focus te leggen op het rondewerk. "Zo eindigt hij misschien ooit in de top 10 van een grote ronde, maar wordt hij nog geen Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel. En dan dreigt hij ook op zijn sterke punten in te boeten", schetst Van Den Bosch de minpunten.

Laat Thibau en zijn entourage dus maar gewoon blijven verderwerken zoals ze bezig zijn. Van Den Bosch is er zeker van dat Nys nog sterker kan worden. "Als hij goed blijft trainen en gezond blijft, gaat hij met ouder worden meer body krijgen. Kijk naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert op die leeftijd: zij waren toen ook nog niet de atleet die ze vandaag zijn."

Thibau Nys al op jonge leeftijd naar de weg

Bovendien reden zij op dat moment nog een veel lichter wegprogramma dan Thibau Nys dat nu doet. Hij zou er voordeel uit moeten halen dat hij al op jonge leeftijd deels de stap naar het wegwielrennen heeft kunnen zetten.