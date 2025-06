Dirk De Wolf heeft belangrijke inside informatie van Tim Wellens over Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is uitkijken naar de start van de Tour de France. Daarin is Tadej Pogacar de te kloppen favoriet.

Met wat Tadej Pogacar de voorbije maanden allemaal liet zien is hij de grote favoriet om ook deze zomer eindwinnaar te worden in de Tour de France.

Bij Visma Lease a Bike zijn ze overtuigd dat ze de uitputtingsslag tegen de Sloveen kunnen winnen. Met Jonas Vingegaard willen ze toeslaan in de derde week.

Maar Dirk De Wolf is daar allemaal nog niet zo zeker van. Hij ziet dat Pogacar een nog betere coureur geworden heeft en beschikt over inside informatie.

Pogacar is nog sterker geworden

“Wellens heeft mij dat een keer verteld: Pogacar gaat zelf een bidon halen, komt aan zestig per uur terug, zegt nog eens goeiedag tegen een maat in het peloton en zet zich in positie drie vooraan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Dan gebaart hij naar de ploegmaats: oké, trek maar door. Wellens moet dan zeggen: 'Tadej, wij kunnen niet rapper.' Geen probleem, dan vertrekt hij zelf.”