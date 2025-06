Dit zal onze landgenoot niet graag horen: "Hij is beter dan Remco Evenepoel"

De start van de Tour de France komt met rasse schreden dichterbij. Remco Evenepoel hoopt opnieuw op een podiumplek in Parijs.

Op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard lijkt er ook dit jaar geen maat te staan in de Tour de France. Erachter is er een klein groepje renners dat mogelijk in aanmerking komt voor het podium.

Voor Laurens ten Dam is Joao Almeida een grote kanshebber om de derde plek te pakken. Nochtans is hij in de Tour de France vooral de belangrijkste man om Pogacar bij te staan.

Zijn eigen ambities zijn dus van ondergeschikt belang aan die van zijn kopman. “Hij zal zich wel schikken naar de wensen van Pogacar. Maar hij is wel beter dan iemand als Remco Evenepoel. En dan ben je gewoon de knecht van Pogacar…”, zegt Ten Dam in de podcast Live Slow, Ride Fast.

Joao Almeida is kandidaat voor Tourpodium

Dit seizoen heeft Almeida al negen overwinningen achter zijn naam en dat zijn niet van de minste. Met onder andere ook de eindzege in de Ronde van Baskenland, Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland.

“Zijn laatste drie WorldTour-koersen... Wat moet je er nog van zeggen? Pogacar wint ze als enige ook. Wat voor een ploeg heb je dan aan de start…”, gaat Ten Dam verder.

In de Giro van 2021 moest Almeida in de graveletappe nog wachten op Evenepoel en daar was hij helemaal niet blij mee. Nu is dat echter anders.

“De verhoudingen tussen Pogacar en Almeida zijn heel anders. Het is wel een sluipmoordenaar. Hij wint nu drie koersen van een week. Dan moet je een killer zijn, dat is hij”, besluit Ten Dam.