Een ramp voor de Tour? Eddy Merckx schat impact van ziekte van Thibau Nys in

Thibau Nys maakt over iets minder dan twee weken zijn debuut in de Tour. Hij werd vorige week wel ziek en dat kan een impact hebben.

Op de officiële aankondiging van zijn ploeg Lidl-Trek is het nog altijd wachten, maar Thibau Nys zal op 5 juli in Rijsel aan de start staan van de Tour. Voor Nys wordt het meteen zijn allereerste grote ronde in zijn carrière.

Zijn voorbereiding verliep wel niet optimaal. Op hoogtestage viel Nys in een afdaling en daar had hij wel wat last van. En Nys had ook weer last van de hoogte, waardoor hij in de toekomst geen hoogtestages meer wil doen.

In de Baloise Belgium moest Nys zaterdag ook opgeven door maag- en darmklachten, waardoor hij de koninginnenrit moest missen. Nys zal daardoor deze week een iets zwaarder trainingsschema afwerken.

Merckx over zieke Nys

Kan die ziekte gevolgen hebben voor Nys met het oog op de Tour? "Een voordeel is het zeker niet, maar hopelijk is hij er zo snel mogelijk bovenop en kan hij weer beginnen trainen voor de Tour", zei Merckx bij VTM Nieuws.

Zondag ging Nys al een uurtje trainen, maandag werkte hij een duurtraining af. Dat lijkt er dus allemaal goed uit te zien voor de Tour, op het BK zal Nys wellicht iets minder fris aan de start staan.