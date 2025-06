Thibau Nys is er helemaal klaar mee: "Neen, ik ga niet meer"

Thibau Nys werkte voor de Baloise Belgium Tour een hoogtestage af. Al zou het wel eens de laatste keer kunnen geweest zijn dat hij zo'n hoogtestage deed.

Voor de vierde keer in zijn carrière werkte Thibau Nys een hoogtestage af. Hij trok voor zo'n drie weken naar de Sierra Nevada, maar kon daar niet alles doen wat hij wilde. Hij ondervond onder meer hinder van een valpartij.

Al was er ook nog een ander probleem voor Nys. "De hoogte, waar ik écht wel mee worstel", zegt Nys bij HLN. Nys heeft dan ook een drastisch besluit genomen over hoogtestages. "Neen, ik ga niet meer."

Nys wil geen hoogtestage meer doen

Nys wil wel nog in een hoogtetent slapen, daar is hij wel fan van. Want Nys weet 100% zeker dat als hij drie weken op zeeniveau kan trainen in de Spanje en zijn ding kan doen, dat hij altijd zal renderen.

De factor hoogte zorgt gewoon voor te veel onzekerheid bij Nys. Hij is dan wel overtuigd van het effect ervan, maar niet in zijn geval. De kwaliteit aan training die hij moet inboeten, weegt volgens Nys te hard door op de winst die hij eruit haalt.

"En dat kan ik mentaal niet meer aan. Dan doe ik het liever niet", heeft Nys dan ook besloten. Maar wat als hij in de Tour toch op topniveau zou presteren, gaat hij zijn mening dan toch nog bijstellen?