Minister Zuhal Demir niet te spreken over beslissing van partijgenoten door BK tijdrijden

Vrijdag wordt in Brasschaat het BK tijdrijden georganiseerd. Daardoor is er voor zo'n 10.000 leerlingen een verplichte vrije dag en dat zint minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) niet.

In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt het BK tijdrijden niet op donderdag gereden, maar op vrijdag. Belgian Cycling hoopte daarmee op een betere opkomst, want veel renners zijn volop de Tour aan het voorbereiden.

Brasschaat is dit jaar decor voor het BK tijdrijden, maar dat zorgt er wel voor dat de gemeente bijna niet te bereiken is. Daarom sluiten alle scholen op burgemeestersbevel de deuren en krijgen zo'n 10.000 leerlingen een vrije dag.

Demir boos op partijgenoten in Brasschaat

Volgens Inez Ven (N-VA), schepen van Onderwijs in Brasschaat, was het praktisch onmogelijk om alle leerlingen vrijdag veilig op school te krijgen door het BK tijdrijden. Maar Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) is boos.

"Dit is dus het probleem. Als scholen moeten wijken voor de koers, zitten we met een mentaliteitsprobleem in de samenleving", zegt Zuhal Demir (N-VA) in een reactie aan VRT NWS. "Dit zijn foute prioriteiten en dat moeten we veranderen: onderwijs eerst."

Het was nochtans Jan Jambon (N-VA), titelvoerend burgemeester in Brasschaat, die het BK naar zijn gemeente wilde halen. Het is namelijk al 100 jaar geleden dat er nog eens een BK werd georganiseerd in Brasschaat.