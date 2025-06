Na mindere Ronde van Zwitserland: Lotto heeft de knoop doorgehakt over Tourdeelname Arnaud De Lie

Arnaud De Lie kon in de Ronde van Zwitserland geen potten breken. Lotto wacht het BK echter niet af om een beslissing te nemen over zijn deelname aan de Tour.

Belgisch kampioen Arnaud De Lie kon geen vertrouwen tanken in de Ronde van Zwitserland. In de zesde etappe, de enige voor sprinters, raakte hij ingesloten en moest hij tevreden zijn met een 15de plaats.

Toch was CEO Stéphane Heulot tevreden. "We hebben de Ronde van Zwitserland aangepakt met als doel zijn conditie te verbeteren", zegt hij bij RTBF. "Dat ging goed, ook al waren er geen noemenswaardige resultaten. Hij had beter kunnen doen in de sprint."

De Lie mag naar de Tour

"Maar als we vergelijken met vorig jaar (toen reed De Lie ook de Ronde van Zwitserland voor de Tour, nvdr.), dan zijn we daar fysiek heel dichtbij." En dus mag De Lie over zo'n twee weken ook mee naar de Tour.

Heulot is dan ook tevreden met wat hij zag van De Lie. "Ik zag de Arnaud die ik ken, vol verlangen en vastberadenheid. Hij is in orde." En dus trekt Lotto met drie kopmannen naar de Tour, naast De Lie zijn er ook Van Eetvelt en Berckmoes.

"Onze ploeg zal worden gebouwd rond die drie renners, de rest van het team zullen we aanvullen op basis van de ondersteuning die ze nodig hebben", besluit Heulot.