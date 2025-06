Tim Merlier houdt zich niet in na pech van Bert Van Lerberghe: "Hij zal het niet graag horen, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier bewees in de slotrit van de Baloise Belgium Tour nog maar eens dat hij geen perfecte lead-out nodig heeft om te triomferen.

Voor de tweede keer in deze ronde won Merlier zonder directe hulp van zijn trouwe sprintloods Bert Van Lerberghe. Waar velen zouden panikeren, blijft Merlier koel en doelgericht.

De finale in Brussel werd opgeschrikt door pech bij Van Lerberghe, die lek reed op een cruciaal moment. Merlier reageerde alert: “Ik switchte zo snel mogelijk naar Dries (Van Gestel), die het prima oploste. In de laatste kilometer creëerde hij een beetje ruimte, ik diepte die verder uit waardoor ik de laatste bocht in goeie positie aansneed en kon aangaan wanneer ik dat wilde”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Tim Merlier kan het ook zonder Bert Van Lerberghe

Die flexibiliteit kenmerkt zijn sprintstijl. Ook eerder deze week, in de rit op De Wandelaar in Knokke, week hij bewust af van Van Lerberghe en zocht hij zijn eigen weg. Niet zonder risico, maar wel succesvol. “Hij gaat het niet graag horen, maar... ja,” lachte Merlier op de vraag of hij ook zonder zijn vaste loods kan winnen.

Toch benadrukt hij het belang van zijn ploegmaat, vooral richting de Tour: “Bert blijft superbelangrijk voor me, ik ga hem keihard nodig hebben straks in de Tour.” Daar zullen lead-outs strak geregisseerd zijn en ligt de lat nóg hoger.