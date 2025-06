De onverwachte band tussen Romelu Lukaku en Remco Evenepoel: "Wist dat al veel vroeger dan iedereen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tot zijn zeventiende leek Remco Evenepoel profvoetballer te worden, tot hij de overstap maakte naar het wielrennen. Ook Romelu Lukaku is onder de indruk van de transformatie die Evenepoel heeft gemaakt.

De Tour de France komt er over tien dagen weer aan en met Remco Evenepoel mag België opnieuw dromen van het podium. Romelu Lukaku, topschutter aller tijden bij de Rode Duivels, zal het allemaal niet volgen.

"Of ik naar de Ronde van Frankrijk ga kijken? (schudt het hoofd) Dat heeft me van kleins af nooit kunnen raken", zegt Lukaku bij Sporza Daily. Maar Evenepoel, die ook een verleden heeft bij Anderlecht, kent hij wel.

Lukaku bewondert Evenepoel

"Alle respect naar Remco Evenepoel! Ik heb een keertje met hem gesproken via Instagram." Lukaku en Evenepoel hebben onrechtstreeks een band. "De persoon die mij naar de trainingen van Anderlecht bracht, deed dat ook voor Remco."

"Ik wist zo al veel vroeger dan iedereen dat het een speciale was." Evenepoel had het ook kunnen maken als profvoetballer, maar koos op zijn zeventiende om wielrenner te worden. Anderhalf jaar later werd hij wereldkampioen bij de junioren en tekende hij een profcontract bij Soudal Quick-Step.

"Dat hij zo'n parcours zou afleggen? Dat wist niemand. Uiteindelijk heeft Remco de juiste beslissing genomen. Als je zo'n overstap maakt, terwijl hij ook prof kon worden in het voetbal... Chapeau!", besluit Lukaku nog.