Johan Museeuw eerlijk over alcoholgebruik: "Wilde dat tijdens mijn carrière niet altijd in geloven"

Johan Museeuw (59) heeft zich al gekwalificeerd voor het WK gravel in Nederlands Limburg. Gravel helpt de 'Leeuw van Vlaanderen' ook om fit te blijven.

Heel wat ex-renners hebben zich na hun afscheid van het peloton op de weg op het gravel gestort. Denk maar aan Jan Bakelants of Greg Van Avermaet, maar ook Johan Museeuw en Dirk De Wolf gingen overstag.

Voor Johan Museeuw, die onlangs ook fietsvakanties begeleidde in de Finland en Schotland, is gravel een middel om fit te blijven. Het geeft hem motivatie om toch op zijn eten en drinken te blijven letten.

Museeuw over boosdoener alcohol

Museeuw heeft zich nooit echt laten gaan nadat hij in 2004 zijn fiets aan de haak hing. "Maar als je stopt met koersen heb je rap het idee: ‘En nu mag eindelijk alles’. Als ex-prof is het ook niet moeilijk om elke dag ergens te gaan eten", zegt Museeuw bij Het Nieuwsblad.

Volgens Museeuw heeft hij dat een tijd te veel gedaan en houdt hij het nu maximum bij twee glaasje alcohol. "Tijdens mijn carrière wilde ik daar niet altijd in geloven, maar alcohol is een boosdoener als je sport doet."

In het weekend van 11 en 12 oktober neemt Museeuw deel aan het WK gravel in Nederlands Limburg in de leeftijdscategorie 60-64 jaar. Het WK gravel zou eerst in Nice gereden worden, maar eind februari trok de Franse stad zich nog terug.