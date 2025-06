Moet Merlier vrezen voor Milan in de Tour? Ex-ploegmanager zegt wie de beste is

Tim Merlier won twee ritten in de Baloise Belgium Tour en lijkt klaar voor de Tour. Of moet hij toch vrezen voor de Italiaan Jonathan Milan in de eerste rit?

Met tien zeges is Tim Merlier veruit de beste sprinter van het seizoen. Matthew Brennan komt nog enigszins in de buurt met acht zeges, maar het 19-jarige toptalent van Visma-Lease a Bike rijdt de Tour dit jaar niet. De grootste concurrenten van Merlier in de Tour worden Jonathan Milan en Jasper Philipsen. Milan won zes keer, maar slechts één keer de voorbije drie maanden. Jasper Philipsen zit dit seizoen aan amper twee zeges. Merlier beter dan Milan Ex-ploegmanager van Landbouwkrediet Gérard Bulens ziet Merlier als grote kanshebber in de Tour. "Ik hoop vooral dat hij het Belgisch kampioenschap goed doorkomt", zegt Bulens bij RTBF. "In de Tour zouden we een rivaliteit moeten hebben tussen Jonathan Milan en hemzelf. Maar vandaag heb ik het gevoel dat hij iets sneller is dan Milan, vooral als hij een opening vindt." "Er komt altijd een moment waarop er een opening komt en die moet je dan ook vinden. Merlier kan dat en in de Baloise Belgium Tour sprintte hij op zijn manier, rechtdoor en onverslaanbaar", besluit Bulens nog.