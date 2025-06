Alsof het nog niet straf genoeg was: Lotte Kopecky voegt opvallende koers toe aan haar programma

Lotte Kopecky zal dit jaar ook de Giro d'Italia voor vrouwen rijden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag in de krant.

Officieel is het nieuws helemaal nog niet, maar Lotte Kopecky staat volgens Het Laatste Nieuws op 6 juli aan de start van de Giro d’Italia voor vrouwen.

Onze landgenote is net terug van een hoogtestage in Livigno en rijdt deze week ook nog eens beide Belgische kampioenschappen. Daarna trekt ze naar Italië.

Lotte Kopecky trekt naar de Giro d’Italia

Eind juli staat haar belangrijkste koers van het jaar nog op de agenda. Dan rijdt Kopecky de Tour de France Femmes die ze heel graag zou willen winnen.

Het idee om de Giro te rijden is niet iets dat er plots gekomen is. Al sinds begin dit jaar was het een kronkel in de gedachten van Kopecky en haar ploeg SD Worx Protime.

Starten in de Giro start in Bergamo met een tijdrit van 13,6 kilometer, maar eerst wil onze landgenote nog voor de zevende keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden worden.