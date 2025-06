'Leegloop bij Visma-Lease a Bike: na Benoot en Kooij vertrekt er nog een renner'

Dat Olav Kooij en Tiesj Benoot vertrekken bij Visma-Lease a Bike, is al even duidelijk. De Nederlandse ploeg ziet echter nog een renner de deur achter zich dichttrekken.

Al enkele weken worden Tiesj Benoot en Olav Kooij gelinkt aan een transfer naar Decathlon-AG2R. Kooij moet bij de Franse ploeg de nieuwe topsprinter worden, Benoot krijgt zijn kansen in het (Vlaamse) voorjaar.

Er is nu ook een derde renner die lijkt te vertrekken bij Visma-Lease a Bike, namelijk de Hongaar Attila Valter (27). Volgens WielerFlits en Daniel Benson rijdt Valter vanaf 2026 voor Bahrain-Victorious.

Valter kon verwachtingen Visma-Lease a Bike niet inlossen

Valter maakte in 2023 de overstap van Groupama-FDJ naar Visma-Lease a Bike. In 2022 werd hij vierde in de Strade Bianche, in 2023 vijfde. Vorig jaar werd hij ook vierde in de olympische wegrit in Parijs.

Visma-Lease a Bike zag in Valter een toekomstige kopman in het (korte) rondewerk en de heuvelachtige klassiekers, maar die verwachtingen heeft hij nooit echt kunnen waarmaken. Vorig jaar werd Valter wel vijfde in de UAE Tour.

Het afgelopen anderhalf jaar werd Valter vooral ingezet als knecht en reed hij vorig jaar de Giro en de Vuelta. Op het nationaal kampioenschap tijdrijden werd Valter woensdag onverwacht geklopt door de continentale renner Janos Pelikan.