Schijn bedriegt over verstandhouding tussen Pogacar en Vingegaard: "Geen sprake van"

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zijn opnieuw de twee grote favorieten voor de eindzege in de Tour. De twee lijken vriendelijk voor elkaar, maar schijn bedriegt blijkbaar.

De voorbije vier jaar werden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard telkens eerste en tweede in de Tour. Pogacar won in 2021 en 2024, Vingegaard in 2022 en 2023. Ook dit jaar zijn zij opnieuw de twee grote topfavorieten.

Al heeft de wereldkampioen een streepje voor. "Het momentum ligt ongetwijfeld bij Pogacar. Hij is dit jaar on fire met elf overwinningen. Hij is bijna niet te stoppen en dat is heel anders dan de situatie waarin Vingegaard naar de Tour trekt", zegt ex-renner Brent Bookwalter bij Beyond the Podium.

Rivaliteit Pogacar en Vingegaard

Tejay Van Garderen, ex-renner en sportief directeur bij EF Education EasyPost, houdt ook van de rivaliteit tussen de ploegen van Pogacar en Vingegaard. "Je merkt duidelijk dat ze elkaar niet mogen", zegt de Amerikaan.

"Er is echt sprake van een serieuze rivaliteit." En dat speelt ook bij Pogacar en Vingegaard. "Er is geen sprake van liefde tussen deze twee renners. Natuurlijk is er respect, maar ze zijn uit op bloed."

Het staat nu 3-2 in het voordeel van Pogacar qua eindzeges in de Tour. Slaat de Sloveen een kloof met een vierde eindzege of brengt Vingegaard de stand weer gelijk met een derde eindzege?