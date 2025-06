Segaert legt zich niet neer bij suprematie Evenepoel en weet hoe hij hem kan kloppen

Alec Segaert wordt op het BK tijdrijden de grote uitdager van Remco Evenepoel. En hij geeft zich ondanks de kleine kans op goud vooraf nog niet gewonnen.

De voorbije twee jaar moest Alec Segaert telkens tevreden zijn met zilver op het BK tijdrijden. In 2023 werd hij geklopt met een verschil van 50 seconden door Wout van Aert, vorig jaar was Tim Wellens amper 9 seconden sneller.

Segaert, drievoudig Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en tweevoudig vice-wereldkampioen bij de beloften, weet dat het moeilijk zal zijn om dit jaar beter te doen dan zijn zilveren medailles van de voorbije twee jaar.

Segaert wil zich vooraf niet gewonnen geven tegen Evenepoel

"Natuurlijk ben ik realistisch. Remco Evenepoel steekt er een heel pak bovenuit", zegt Segaert bij Sporza. "Maar ook Remco kan falen, een mindere dag kennen of noem maar op", zegt de 22-jarige Belg nog.

Het overkwam Evenepoel twee jaar geleden nog op het BK tijdrijden. In regenachtige omstandigheden schoof Evenepoel in Herzele onderuit in een bocht en belandde in de gracht. Evenepoel verloor veel tijd en werd pas vierde.

"Je mag jezelf op voorhand niet gewonnen geven en moet er vol voor gaan", stelt Segaert nog. Niet dat hij hoopt op pech van Evenepoel, maar je moet toch op de afspraak zijn als het toch zou gebeuren.