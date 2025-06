Voormalig Girowinnaar mist opnieuw de Tour, tweede grote Franse naam haakt ook af

Op 5 juli gaat in Rijsel de 112de Ronde van Frankrijk van start. Twee renners zullen de Tour zeker aan zich voorbij laten gaan.

Tao Geoghegan Hart, de Girowinnaar van 2020, zal voor het tweede jaar op rij niet tot de Tourselectie van Lidl-Trek behoren. De Brit heeft dat zelf aangekondigd op zijn sociale media, ook al heeft Lidl-Trek zijn ploeg nog niet bekendgemaakt.

"Ik heb echt genoten van de eerste etappes van de Ronde van Zwitserland, terug in een WorldTour-peloton voor het eerst dit jaar op een serieuze manier,” schrijft Geoghegan Hart op Instagram.

"Helaas werd ik de laatste vijf dagen ziek met een milde borstinfectie en voelde ik me steeds slechter richting het einde van de week, zelfs gewoon om de koers uit te rijden. Ik kijk uit naar een week rust en daarna consistente training, voordat ik in augustus weer ga koersen."

Gaudu past voor de Tour

In Franse hoek haakt na Benoît Cosnefroy ook David Gaudu (Groupama-FDJ) af. "Gezien mijn huidige niveau ben ik eerlijk geweest tegen de ploeg", vertelt hij aan het Franse AFP. "Ik ben niet goed genoeg. Samen hebben we besloten om dit jaar de Tour over te slaan."

Gaudu werd in 2022 nog vierde, vorig jaar werd hij zesde in de Vuelta. "Het is natuurlijk een grote teleurstelling. Vooral omdat de Tour dit jaar door Bretagne komt en mijn vrienden en familie me zouden kunnen zien rijden."