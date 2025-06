Zijn ze de valpartijen van Roglic beu bij Red Bull-BORA-hansgrohe? Nederlander is heel eerlijk

Primoz Roglic wil in de Tour nog eens een gooi doen naar de eindzege. Zijn recente geschiedenis van opgaves en valpartijen spreken wel niet in zijn voordeel.

Op zijn 35ste droomt Primoz Roglic nog altijd van een eindzege in de Tour. Sinds hij in 2020 de gele trui op de voorlaatste dag verloor aan Tadej Pogacar en tweede werd in het eindklassement, liep er echter altijd iets mis voor Roglic.

In 2021 en 2022 moest hij door een valpartij de Tour verlaten, in 2023 werd hij door Jumbo-Visma niet geselecteerd voor de Tour. Ook vorig jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe reed Roglic de Tour niet uit door een val.

Dat was ook dit jaar het geval in de Giro. De Sloveen ging in totaal vier keer tegen de grond en gaf in de 16de etappe op. In zijn laatste negen grote rondes gaf Roglic vijf keer op, vorig jaar won hij wel nog de Vuelta.

Van Poppel over valpartijen en opgaves Roglic

Hoe kijken ze daar bij Red Bull-BORA-hansgrohe naar de opgaves van Roglic? "Voor ons is dat heel frustrerend. In de eerste plaats voor Primoz, maar ook voor iedereen die zich met de ploeg zo aan het voorbereiden is op een doel" zegt Danny van Poppel bij In de Leiderstrui.

"Het leek op pech, maar onderhand hoort het ook bij het wielrennen", stelt de Nederlander nog. Slaagt Roglic er nu wel in om de eindstreep in Parijs te halen, of houden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe toch beter Florian Lipowitz achter de hand?