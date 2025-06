Echt een speciale prestatie: de verbazingwekkende cijfers achter de Col de la Loze-beklimming van Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft al een statement neergezet richting de Tour. Dat is de enige mogelijke conclusie na zijn beklimming van de Col de la Loze.

Boven op de Col de la Loze ligt aankomst van de achttiende etappe van de Tour de France, wat ook de koninginnenrit zou moeten worden. Er staan die dag immers met de Glandon en de Madeleine nog andere iconische beklimmingen op het programma. Wie enige ambities heeft in het klassement, zal die dag top moeten zijn.

Dat beseft ook Remco Evenepoel. Hij ging vorige zondag de Col de la Loze verkennen en dat ging niet onopgemerkt voorbij in het wielernieuws. Zo deelde Evenepoel achteraf zijn indruk over de beklimming. Remco kon alleen maar benadrukken dat het een bijzonder zware, onregelmatige en ook een heel erg lange beklimming is.

Moderne wielrennen draait om data

Allemaal goed en wel, maar die uitspraken maken ons niet zoveel wijzer. Data, daar draait het om in het moderne wielrennen. We volgen de cijfers dus op de voet. Niet enkel tijdens de wedstrijden maar ook tijdens trainingen, voor zover er gegevens beschikbaar zijn. Gelukkig is er de trainingsapp Strava om ons die te bezorgen.

Tenminste: als renners daar de gegevens van hun trainingen op zetten. Bij de Col de la Loze als segment vinden we de tijd die Evenepoel op de klim heeft neergezet: 1 uur en 19 minuten rond. Hiermee haalde Evenepoel een gemiddelde van 19,9 kilometer per uur. Zo verpulverde hij de andere snelste tijden die op deze klim geregistreerd zijn.

Niveau Evenepoel lijkt in orde

Evenepoel was meer dan vijf en een halve minuut sneller dan de tweede snelste tijd. Het moet wel gezegd: de andere namen uit de top 5 zijn niet meteen klimmers. Deze tijd wil niet zeggen dat Evenepoel straks Pogacar het vuur aan de schenen kan leggen maar zijn eigen niveau lijkt meer dan behoorlijk.