Ganna heeft het nu al klaargespeeld en pakt meteen uit met een opvallende uitspraak over Evenepoel

Remco Evenepoel zal proberen om het nationaal kampioenschap tijdrijden te winnen. Filippo Ganna heeft dat al gedaan, maar dan in Italië.

De Italianen wachtten niet tot het weekend om hun nationaal tijdritkampioenschap te organiseren. Ze hebben dat donderdag reeds gedaan. Er werd gereden van Morsano al Tagliamento naar San Vito al Tagliamento. Uiteraard was Filippo Ganna torenhoog favoriet, maar er waren toch twee concurrenten die er in slaagden om binnen de minuut te blijven.

Ook Filippo Baroncini is uitstekend in vorm. Dat bewees het jonge talent van UAE Team Emirates - XRG door onlangs de Baloise Belgium Tour te winnen. Die vorm heeft hij nu nog eens bevestigd met een tweede plaats op het Italiaans Kampioenschap tijdrijden. Baroncini deed er 46 seconden langer dan Ganna over om het parcours (28 km) af te leggen.

Ganna heeft zijn zesde titel beet

De derde plaats was voor Mattia Cattaneo van Soudal Quick-Step, met een tijd die 57 seconden trager was dan Ganna. Voor de 28-jarige tijdritspecialist van INEOS Grenadiers was het al de zesde tijdrittitel uit zijn carrière. Dat is dus een mooie generale repetitie voor de individuele tijdritten die er straks aankomen in de Tour.

Ganna blikte in zijn flashinterview na het Italiaans Kampioenschap tijdrijden ook al vooruit op die wielerafspraken. "Remco Evenepoel blijft dé referentie in het tijdrijden en dat zal ook zo zijn in de eerste tijdrit van de Tour", laat Ganna optekenen. Het is toch opvallend dat Ganna zo'n uitspraak doet vlak na winst in een tijdritkampioenschap.

Ganna schrijft Pogacar en Vingegaard niet af

De timing van de uitspraak is nog opvallender dan de inhoud. Ganna voegde er overigens ook aan toe dat ook andere klassementsmannen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in aanmerking komen voor ritwinst in de tijdritten.