Geen Wout van Aert op BK tijdrijden: bondscoach Serge Pauwels weet de échte reden

Zoek niet naar Wout van Aert op het BK tijdrijden. Voor het tweede jaar op rij laat hij de strijd om de driekleur tegen de klok aan zich voorbij gaan.

Vorig jaar liet Wout van Aert het BK tijdrijden aan zich voorbij gaan om zich klaar te stomen voor de Tour. Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen eind maart had Van Aert eind mei al zijn comeback gemaakt in het peloton.

Toch wilde Van Aert toen liever focussen op de Tour. En dat doet hij ook dit jaar. In Tignes werkte Van Aert donderdagochtend nog een laatste training af voor hij terug naar huis keerde voor het BK op de weg van zondag.

Evenepoel reden voor afwezigheid Van Aert op BK tijdrijden

Voor het tweede jaar op rij blijft Van Aert dus weg van het BK tijdrijden, al is er dit jaar nog een andere reden. Die reden is de tweevoudige wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden: Remco Evenepoel.

"Remco is de internationale norm. Dat is ook een van de redenen waarom Wout van Aert heeft afgemeld", zegt bondscoach Serge Pauwels bij HLN. "Wout stelt ook vast dat hij Evenepoel niet kan kloppen in dit soort tijdrit."

En dus besliste Van Aert tijdens de Giro al dat hij het BK tijdrijden zou overslaan en zich helemaal wilde focussen op de wegrit. Van Aert laat zo wel opnieuw een kans liggen om zijn vierde titel tegen de klok te pakken en alleen recordhouder te worden.