Kan Visma-LAB zonder ritzege eindigen in de Tour? Analyse van seizoen van Wout van Aert wijst zowaar in die richting!

Wout van Aert en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike zouden wel eens voor een heel ontgoochelende Tour de France kunnen staan. Hiervoor waarschuwt Chris Horner. Met zowel Van Aert als Vingegaard die nog geen blijk gegeven hebben van topvorm, kan de Visma-teller op nul blijven staan, denkt hij.

De Amerikaan, zelf winnaar van de Vuelta in 2013, komt op zijn YouTube-kanaal met een onheilspellend scenario voor de dag voor de renners van Visma-Lease a Bike. "Ze winnen misschien zelfs geen etappe in de Tour van 2025", neemt Horner toch een best schokkende stelling in. "Waarom zeg ik dat? Ik kijk naar hoe het seizoen verlopen is."

Horner wijst erop dat Vingegaard in de aankomsten bergop al enkele keren verslagen is dit seizoen, zelfs door renners die niet Tadej Pogacar heten. In de jaren waarin Vingegaard de Tour won, kende hij een betere voorbereiding met overwinningen in andere rittenkoersen. Bovendien is Horner ook streng voor de ploegleiding van Visma.

Ploegleiding Visma-LAB niet foutloos

Hij vindt dat de Nederlandse formatie te veel kopwerk deed op onnodige momenten in de Dauphiné. Toen bleek dat Pogacar bergop de betere was van Vingegaard, had Visma-Lease a Bike in de resterende ritten voor ritzeges met Jorgenson, Kuss en Tulett moeten gaan, klinkt het. Horner waarschuwt dat ritzeges in de Tour ook moeilijk kunnen worden.

Want wat als Vingegaard in de bergen gelost wordt door Pogacar? "Dan kijken ze naar 'the big guy' Wout van Aert. De vorm van Van Aert leek te verbeteren in de Algarve, maar hij had een vormdip in de klassiekers en eindigde niet zo hoog als hij had gewild", is Horner streng. "Het is niet het winnende seizoen dat hij wilde", vat hij de resultaten van Wout samen.

Van Aert nog niet in topvorm

Horner komt ook terug op de prestaties van Wout in de Giro. "Na een lastige start versloeg hij Del Toro in de Strade Bianche-rit. Dat was een fantastische overwinning. Hoewel hij een goede lead-out deed voor Kooij en Yates aan de eindzege hielp, zagen we hem nog altijd niet in topvorm. In zijn vorm van 2022 kan hij elk van de eerste negen Tourritten winnen, maar die vorm hebben we nog niet gezien."