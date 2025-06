Na opnieuw een mislukt voorjaar: Arnaud De Lie onthult hoe het helemaal fout liep

Al voor het tweede jaar op rij moest Arnaud De Lie de stekker uit zijn voorjaar trekken na Gent-Wevelgem. De uittredende Belgische kampioen onthult nu hoe dat komt.

Met een zege in de Ster van Bessèges en een derde en vierde plaats in de Ronde van de Algarve begon Arnaud De Lie nog goed aan het seizoen. Daarna begon hij opnieuw minder te presteren en dus de pauzeknop indrukken.

Vorig jaar werd bij De Lie de ziekte van Lyme ontdekt, dit jaar was het probleem vooral mentaal. Zowel hijzelf als de buitenwereld legden de lat qua verwachtingen te hoog. De Lie was ook te streng voor zichzelf.

De Lie was kwaad op zichzelf als hij niet won

"Als ik vierde was, was ik niet alleen ontgoocheld, maar was ik ook kwaad op mezelf", zegt De Lie bij HLN. Vooral in de Algarve heeft De Lie veel gevloekt op zichzelf nadat hij derde en vierde werd, wat hem niet heeft geholpen in de rest van zijn voorjaar.

Er bleef veel malen in het hoofd van De Lie, waardoor hij er dus de stekker moest uittrekken. Nu rijdt De Lie met een andere mindset rond. "Niet alleen het resultaat telt, je kan ook trots zijn op een prestatie."

De Lie heeft ook leren accepteren dat er ook mindere periodes zijn in het leven. "Als je overtuigd bent dat het niet gaat lukken, gaat het ook niet lukken. Op die manier kan je in een negatieve spiraal terechtkomen."