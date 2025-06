Niets aan te doen! Lotte Kopecky degradeert de tegenstand en pakt 7de titel op BK tijdrijden

Zoals verwacht heeft Lotte Kopecky zich voor de zevende keer op rij gekroond tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. In Brasschaat was ze veel te sterk voor de tegenstand.

Met al zes Belgische titels op rij in het tijdrijden was Lotte Kopecky de topfavoriete om alweer zichzelf op te volgen. Kopecky is namelijk ook de Europese kampioene in het tijdrijden en werd vorig jaar nog vijfde op het WK.

Op het parcours van 20,1 kilometer ging Kopecky als laatste van start, net voor haar was Marthe Goossens gestart. Zij pakte vorig jaar zilver, maar wel op 43 seconden van Kopecky. In het slot kreeg Kopecky haar in het vizier.

Goossens inhalen lukte net niet voor Kopecky, maar ze was wel 59 seconden sneller. Voor Goossens leverde dat wel opnieuw zilver op, voor Kopecky een zevende Belgische titel. Lotte Claes werd derde op 1'48".

Volgt Evenepoel het voorbeeld van Kopecky?

Straks komen ook de mannen nog in actie. Remco Evenepoel is net als Kopecky de topfavoriet. De olympische kampioen en wereldkampioen gaat om 16u36 als allerlaatste van start voor een tijdrit van 40,2 kilometer.