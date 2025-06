Ploegleider die weet hoe de Tour te winnen zegt waar het op staat: zo moet Evenepoel grote kampioenenstatus bewijzen

We herinneren ons uiteraard de mooie podiumplek van Evenepoel van vorig jaar. Als hij opnieuw derde wordt in de Tour, is dit al een bevestiging van zijn kampioenenstatus.

Dat vindt Giuseppe Martinelli alleszins. De Italiaan is op zijn zeventigste nog assistent-ploegleider bij een bescheiden ploeg op het continentale niveau. Vorig jaar was hij nog actief bij het Development Team van Astana. In een interview bij Bici.PRO blikt hij vooruit op wat Remco Evenepoel zou kunnen realiseren in de Tour de France.

Evenepoel wil heel graag de kloof met Pogacar en Vingegaard kleiner maken. Dat is een logische ambitie na zijn derde plaats van vorig jaar, maar de Dauphiné heeft ons ook duidelijk gemaakt dat het voorlopig nog niet aan de orde is. Martinelli wijst er echter op dat er in de Dauphiné geen regelmatige beklimmingen waren die Evenepoel graag heeft.

Evenepoel moet misschien achteromkijken

Die zullen in de Tour wel aan bod komen. Tegelijkertijd sluit Martinelli het niet uit dat Evenepoel vooral achterom moet kijken in plaats van voor zich. Dat betekent dus tegenstanders als Roglic of Lipowitz achter zich houden. Stel nu dat het lukt en Evenepoel wordt opnieuw derde: kunnen we zijn Tour de France dan geslaagd noemen of niet?

"Hij wil altijd alles meteen, maar hij is ook intelligent en weet dat Pogacar en Vingegaard heel sterk zijn. Als hij erin slaagt om opnieuw op de derde plaats te eindigen, na vorig jaar te verrassen, zou hij zo bevestigen dat hij echt een groot kampioen is", vindt Martinelli, die als ploegleider twee keer de Tour won. Ook met een eventuele podiumplek mag Evenepoel dus heel tevreden zijn.

Evenepoel behoort tot beperkt groepje renners

De concurrentie is immers niet mis. Bovendien zou Evenepoel met een nieuwe derde plaats inderdaad bewijzen dat hij nog altijd één van de weinige renners is die kan scoren in het rondewerk en bepaalde klassiekers.